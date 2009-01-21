У Ющенко говорят, что лучше бы были европейские цены и на газ, и на транзит

Согласившись на то, что размер тарифа на транзит газа в 2009 году сохранится на уровне 1,7 доллара (за 1 тысячу кубометров на 100 км) при значительном повышении цены на газ для Украины, НАК “Нафтогаз Украины” может потерять порядка 1 млрд. 150 млн. долларов, по сравнению с ситуацией, когда бы цена на газ и размер тарифа были повышены пропорционально.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам высказал Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

“Если бы мы вышли 1 января и заложили в соглашениях стопроцентную плату за газ, даже по базовой цене в 450 долларов, и получили бы стопроцентный европейский тариф на транзит, то были бы в выигрыше на 1 млрд. 150 млн. приблизительно, - это самые минимальные подсчеты. На сегодня из-за того, что транзитная ставка осталась прежней – на уровне 40% от европейской, а цена на газ стала заоблачной, мы тратим те же самые 1 млрд. 150 млн. долларов”, - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально.

Украинская сторона, в свою очередь, сохранила ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

В 2008 году Украина покупала газ по цене 179,5 долл. за 1 тыс. кубометров.