Британия напомнила России, кому принадлежит Крым (инфографика)

В третью годовщину так называемого референдума в Крыму МИД Британии напомнил России о незаконности аннексии.

Об этом внешнеполитическое ведомство Великобритании написало на своей странице в Twitter.

"Через 3 года после аннексии Крыма Россией Великобритания остается непреклонной: Крым – это Украина, он должен быть возвращен", – говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

