На сегодняшний день в оккупированном Крыму незаконно удерживаются 27 граждан Украины - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"На сегодняшний день у нас есть информация о том, что незаконно удерживаются в оккупированном Россией Крыму 27 граждан Украины. Могу вас заверить, что по каждому из них мы ведем работу, по каждому из них мы работаем с компетентными органами с целью получения информации, которая бы помогла их освободить", - сказала Беца.

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Также она напомнила, что в России незаконно удерживаются 17 политзаключенных - граждан Украины, которые незаконно арестованы по сфабрикованным обвинениям.

Как сообщал УНИАН, по данным представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко, в прошлом году благодаря усилиям президента, дипломатов Минской группы удалось освободить трех пленников Кремля и около 20 заложников из оккупированных территорий. Согласно данным СБУ, на сегодняшний день боевики на временно оккупированных территориях удерживают в плену 112 украинцев.

Украинские политзаключенные в России недавно получили письма поддержки от президента Украины Петра Порошенко. Во время визита в Финляндии 24 января Порошенко призвал президента Финляндии Саули Ниинистё усилить давление на Россию в вопросе освобождения украинских политзаключенных, содержащихся на временно оккупированных территориях и в РФ.