Трамп обвинил Обаму в препятствовании спокойной передачи власти

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, обвинил действующего президента США Барака Обаму в препятствовании спокойной передачи власти. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Прилагаю все усилия, чтобы не принимать во внимание большое количество подстрекающих заявлений президента Обамы и препятствований. Считал, что это будет уравновешенный переходный период (передача власти - УНИАН). (Но) это не так", - заявил Трамп.

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Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Обама и Трамп встретились в Белом доме после дня голосования, когда стало понятно, что Трамп побеждает своего конкурента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Тогда Обама заявил, что мирная передача власти является важной чертой американской демократии. Он обратил внимание, что не является секретом, что в него с Трампом есть достаточно существенные различия, как это было восемь лет назад, когда президентом был Джордж Буш-младший, но переходный период прошел спокойно.

"И одна вещь, которую вы быстро осознаете на этой работе, заключается в том, что президентство и вице-президентство больше любого из нас. Поэтому я поручил моей команде взять за пример то, что команда президента Буша установила восемь лет назад, и работать настолько упорно, насколько мы сможем, чтобы обеспечить успешный переход для новоизбранного президента", - подчеркнул Обама.

В этой связи он сказал, что "все мы переживаем за успех, объединения и управления страной".

"Мирный переход власти является одним из отличительных признаков нашей демократии. И в течение следующих нескольких месяцев, мы собираемся это продемонстрировать миру", - подчеркнул Обама.