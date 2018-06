Трамп обвинил Обаму в препятствовании спокойной передачи власти

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, обвинил действующего президента США Барака Обаму в препятствовании спокойной передачи власти. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Прилагаю все усилия, чтобы не принимать во внимание большое количество подстрекающих заявлений президента Обамы и препятствований. Считал, что это будет уравновешенный переходный период (передача власти - УНИАН). (Но) это не так", - заявил Трамп.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!