В Киеве демонтируют памятник Косиору

Киевская городская государственная администрация во исполнение Закона Украины «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», указов Президента Украины и распоряжений Кабинета Министров, касающихся проведения мероприятий к годовщине Голодомора поручила до 22 ноября 2008 года демонтировать установленный в сквере по улице Артема памятник Станиславу Косиору.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Заказчиком демонтажа определено коммунальное предприятие «Дирекция реставрационно-восстановительных работ», которое должно обеспечить надлежащее хранение скульптурного объекта до определения места размещения демонтированных скульптур, на что отведен месяц. То есть специалисты Главных управлений, в компетенцию которых входит этот вопрос, определят единое место, где разместят все демонтированные объекты.

Шевченковская РГА после выполненных работ осуществит благоустройство прилегающей территории сквера по улице Артема.

Как напоминает пресс-служба, С.Косиор десять лет (1928–1938) был генеральным секретарем ЦК ВКП(б), входил в республиканское ядро организаторов Голодомора и обеспечивал его осуществление руководством низших уровней.

В течение первой половины 1932 года С.Косиор сознательно замалчивал массовый характер голода, пытался избежать сталинского гнева, балансируя между политбюро ЦК ВКП(б) и партийными низами в Украине, а вторая половина 1932 года свидетельствовала о его непосредственном участии в организации и содействии Голодомору.

Зная о настоящих причинах голода в Украине, С.Косиор цинично и вызывающе объяснял, что к этому привело «плохое хозяйствование и недопустимое отношение к общественному добру – воровство и растрата хлеба».

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине проходят мероприятия к 75-ой годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

В частности, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата призвал граждан Украины почтить память жертв Голодомора и принять участие в акции «Зажги свечу» 22 ноября. В Обращении к годовщине Голодомора 1932-33 годов патриарх отметил, что все народы СССР в той или другой степени пострадали от тоталитарной политики в целом и коллективизации – в частности. Но только в отношении Украины существуют документально подтвержденные директивы советского руководства, которые свидетельствуют о сочетании в ней коллективизации с «решением национального вопроса». Только области, заселенные преимущественно украинцами, были окружены военными отрядами – чтобы люди не могли спастись от голода побегом. Только в этих областях активисты советской власти изымали все продовольствие, а то, что не могли изъять – уничтожали на месте.