Есть ли у вас план, мистер Трамп?

Удивительный народ американцы. Во многих отношениях. Богатая влиятельная страна, слово которой последние 100 лет было в определении многих аспектов мировой политики решающим. Светоч свободы и демократии. Но во всем ли США являются образцом для подражания?

Избрание президента своей страны и нового лидера мира едва ли попадет в этот список.

Как по форме процесса, когда президентом стал кандидат, проигравший по числу полученных голосов своему конкуренту, так и по сути. Обратили внимание, американцы ухитрились избрать себе лидером человека, у которого нет четкой программы действий.

И теперь как избиратели США, так и остальной мир ломает голову над тем, какого же кота в мешке купило обозленное белое большинство Америки.

Что из того, что наговорил вчерашний бизнесмен и телеведущий Трамп в ходе бурной избирательной кампании было бравадой и стебом, а что станет основой государственной политики США в ближайшие, как минимум, четыре года?

Бог с ним, выполнит ли Трамп свое обещание посадить в тюрьму своего конкурента на выборах демократку Хиллари Клинтон, или какой высоты будет его «Великая американская стена», отделяющая США от «насильников и убийц», населяющих соседнюю Мексику.

Это все внутренние американские дела. Большинство украинцев интересует, какой будет оборонная, внешняя и экономическая политика самой влиятельной страны на планете Земля, и как новый курс Америки скажется на миропорядке, мировой и украинской экономику.

Как избиратели США, так и остальной мир ломает голову над тем, какого же кота в мешке купило обозленное белое большинство Америки

Наше агентство попыталось провести анализ экономической платформы президента Трампа, и мы с удивлением обнаружили, что анализировать приходится не документы, а поток противоречивого сознания.

Во что на самом деле верит ставший миллиардером сын миллионера, не работавший ни одного дня на государственном посту Трамп? Есть ли у него какие-то четкие принципы? Есть ли что-то, что для него свято, а что он ни при каких условиях не примет? Ответов на эти вопросы не существует. Вернее, у каждого американского избирателя будет своя версия ответа.

Многие, общавшиеся последний год со сторонниками Трампа, не могли не заметить, что американские избиратели в ходе избирательной кампании и не требовали у своего кандидата отчета по программе, включая выяснение первых шагов на посту главы государства. Для них главное было то, что «Он» это не «Она» или «Она» - не «Он».

Такой снисходительный подход избирателей привел к тому, что оседлавший волну недовольства нынешней администрацией США Барака Обамы и американского истеблишмента Трамп получил открытый мандат на направление США по любому направлению. С учетом республиканского контроля над двумя палатами американской законодательной власти нового президента ограничивает лишь Конституция и более 200 летняя политическая традиция своей страны.

Но остальной мир такой критерий выбора мало устраивает. Слишком высоки его риски. Хотя мы понимаем, что ограничены в возможностях реагирования на предложенную американцами другим народам и странам формулу: «Выборы наши – проблемы ваши!»

Место США на мировой арене в последние шесть – семь десятков лет стало настолько уникальным и важным, что, казалось бы, не может не быть учтено американскими гражданами при выборе своего лидера. Но на самом деле мотивация выбора «меньшего зла» американскими избирателями базировалась на факторах и качествах часто далеких от компетентности и профессионализма главного менеджера своей страны.

А если избирательная кампания не установила критериев оценки, то гражданам США остается давать оценку своего нового лидера «на марше». Сумма этих индивидуальных субъективных оценок через четыре года даст ответ, насколько правильным был выбор 25% американцев в ноябре 2016 года. Да, именно четверть взрослых граждан США при явке на уровне 53% сделала главный политический выбор для человечества во втором десятилетии XXI века.

Если избирательная кампания не установила критериев оценки, то гражданам США остается давать оценку своего нового лидера «на марше»

Так работает демократия в современном мире. Но пример, продемонстрированный Америкой, плох для развития этой самой демократии в нестабильном и бурлящем современном мире. Плох он и для мировой экономики, которая требует заботливой системной поддержки, а не новых барьеров и протекционизма времен зарождения капитализма.

Слишком много в мире недовольных статусом-кво и слишком велико искушение возглавить процесс разрушения «старого мира» без плана построения нового.

Человеческая цивилизация уже несколько раз переживала такие периоды турбулентности и национального эгоизма. Последний раз в начале XX века. Многие знают, с чего все началось и какими трагедиями все закончилось. «Новый мир» всегда оказывался хуже старого и на порядок более кровавым. Но видать, не всем история дает урок.

В показанном в начале восьмидесятых на экранах советского телевидения австралийском мультфильме, снятым по мотивам романа Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней», был забавный герой – хитроумный мастер перевоплощения, страдающий от раздвоения личности мистер Фикс. Фильм давно забыт, а фраза из него в памяти у многих наших сограждан осталась: «Есть ли у вас план, мистер Фикс?»

Ответ Фикса был следующим: «Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!»

Настало время и нам спросить: «Есть ли у вас план, мистер Трамп?»

Какой же ответ мы услышим?

Юрий Куликов