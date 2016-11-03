С сайта Порошенко исчезло упоминание о разговоре с президентом Кыргызстана после сообщения о розыгрыше

В среду, 2 ноября, на сайте было опубликовано сообщение о телефонном разговоре глав двух государств.

В сообщении пресс-службы Порошенко отмечалось, что стороны обсудили "актуальные вопросы повестки дня украинско-кыргызских отношений".

Позже в аппарате президента Кыргызстана опровергли разговор с президентом Украины.

При этом в прес-службе Алмазбека Атамбаева предположили, что украинского лидера мог кто-то разыграть.

Читайте такжеПранкеры выложили запись разговора с адвокатом Савченко и Цеголко (видео)

«Эта информация недостоверна», - сказал заведующий отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата президента Сапар Исаков.

Комментариев в аппарате президента Украины пока не давали.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе главы Украинского государства отметили, что Порошенко во время телефонной беседы с Атамбаевым обсудил возможные альтернативные маршруты перевозок украинской продукции в Кыргызстан.

«Петр Порошенко и Алмазбек Атамбаев обсудили пути преодоления проблем, возникших с поставками украинской продукции в Кыргызстан в результате ограничения Россией транзита украинских товаров, а также возможные альтернативные маршруты перевозок», - говорилось в сообщении.

Напомним, 10 марта стало известно о том, что Надежда Савченко, незаконно удерживаемая тогда в российском СИЗО, прекратила сухую голодовку после того, как ее об этом в письме попросил президент Петр Порошенко.

Позднее в администрации главы государства заявили, что письмо, которое ей якобы отправил Порошенко, является фейком.

После этого, российские пранкеры Лексус и Вован признались, что самостоятельно написали документ и передали его одному из защитников Савченко - Фейгину. Пранкеры пояснили, что, в первую очередь, преследовали "гуманные цели".