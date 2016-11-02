Порошенко могли разыграть по телефону - АП Кыргызстана
В администрации президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева опровергают телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко.
Об этом сообщает кыргызское издание АКИpress.
«Эта информация недостоверна», - сказал заведующий отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата президента Сапар Исаков.
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«Возможно, украинского лидера кто-то разыграл», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, в пресс-службе главы Украинского государства отметили, что Порошенко во время телефонной беседы с Атамбаевым обсудил возможные альтернативные маршруты перевозок украинской продукции в Кыргызстан.
«Петр Порошенко и Алмазбек Атамбаев обсудили пути преодоления проблем, возникших с поставками украинской продукции в Кыргызстан в результате ограничения Россией транзита украинских товаров, а также возможные альтернативные маршруты перевозок», - говорилось в сообщении.