Е-декларация главы Администрации президента: продал имущество на 800 тысяч и хранит в банке 5 гривень

Глава Администрации президента Украины, бывший председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Райнин подал электронную декларацию за 2015 год, указав продажу имущества на более 795 тыс. гривень.

Читайте такжеПервый заместитель главы АП опубликовал е-декларацию

Об этом говорится в декларации Райнина, размещенной на сайте Единого государственного реестра деклараций.

Заработная плата Райнина, которую он получил по основному месту работы в АП, составила 16 тыс. 376 гривень, а в Харьковской ОГА - 111 тыс. 794 гривны. Также он имеет доход за отчуждение недвижимого имущества в размере 795 тыс. 400 гривень.

Райнин, кроме того, задекларировал 2 тыс. 589 долл., размещенных в ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины», и 5 грн - в ПАО АБ "Укргазбанк". Также он имеет 30 тыс. долл., 15 тыс. евро и 200 тыс. грн наличными.

Читайте такжеЕ-декларация сына Порошенко: офис, квартира и три автомобиля

Глава АП владеет квартирой в Харькове (общая площадь 74 кв. м), которая на момент приобретения прав на имущество в июне 2003 года стоила 11 тыс. 718 грн. У членов его семьи - жены Анны и сына Анатолия - в Харькове есть две квартиры (общей площадью 64,80 кв. м и 74 кв. м соответственно).

Кроме того, его супруга владеет 10% уставного капитала ООО "Учебно-научно-производственный центр "Охрана труда". Согласно декларации, доход супруги в прошлом году состоял из 42 тыс. 515 грн зарплаты по основному месту работы в ООО УНПЦ "Охрана труда", 28 тыс. дивидендов и 1 тыс. 710 гривен материальной помощи по указанному месту работы. Сын главы АП получал стипендию (3,3 тыс. грн).

Согласно декларации, Райнин и члены его семьи не имеют транспортных средств, ценных бумаг или корпоративных прав.