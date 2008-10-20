В Едином Центре уже называют другую дату выборов

В соответствии с законом, надо будет перенести дату на две недели, то есть выборы могут состояться где-то 21 декабря. Об этом сказал в интервью газете «Дело» (№190 (704) от 20 октября 2008 года) народный депутат Украины, член партии «Единый центр» Михаил ПОЛЯНЧИЧ.

На вопрос реально ли, что выборы будут 28 декабря, он ответил: «Если политики окажутся совсем непорядочными и безответственными, чтобы испортить людям новогодние праздники, то да».

М.ПОЛЯНЧИЧ считает, что в такой ситуации явка избирателей “будет непрогнозированной». В то же время он считает, что “людям следует ответственно подойти к этому процессу и прийти на избирательные участки». «Я думаю, что все-таки явка будет больше 50%», - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что «Единый Центр» проявлял большой интерес к персоне Арсения ЯЦЕНЮКА, но спикер до сих пор не перешел в эту партию, М.ПОЛЯНЧИЧ ответил: «Да. Мы от этого и не отказываемся… Много было сделано для того, чтобы ЯЦЕНЮК стал спикером…».