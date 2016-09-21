Прокуратура готова закрыть дела против сепаратиста Жилина, когда подтвердят его смерть

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказала пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

Читайте такжеРодители главаря "ЛНР" Плотницкого умерли от отравления грибами - СМИ

Она отметила, что в настоящее время в отношении Жилина в области открыто несколько уголовных производств. В частности, Управление СБУ в Харьковской области расследует преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1,2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Расследование этого уголовного производства остановлено через розыск Жилина.

Управление ГФС Украины в Харьковской области расследует производство, открытое по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (организация преступной группы, фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. В рамках этого уголовного производства 23 июня 2015 года Жилину заочно сообщено о подозрении.

Дубовик подчеркнула, что как только правоохранители получат официальное уведомление о смерти Жилина, эпизоды, касающиеся исключительно его деятельности, будут выделены и осуществления за ними будут закрыты.

"У нас еще нет на руках официального подтверждения (факта смерти Жилина – УНИАН). Все, что касается его деятельности, будет выделено (из открытых уголовных производств – УНИАН) и закрыто. В отношении других лиц, которые фигурируют в уголовных производствах, будет проводиться расследование дальше", - сказала Дубовик.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области Российской Федерации в ресторане "Ветерок" киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин.

Советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк 20 сентября сообщил, что представители министерства внутренних дел РФ подтвердили факт гибели Жилина, и еще ожидается официальное подтверждение относительно того, что был убит гражданин Украины Евгений Жилин. Вместе с тем, он не исключил, что его смерть могла инсценировать ФСБ России.