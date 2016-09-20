Шкиряк: хочется верить, что Жилин сдох, как шакал, но это могла быть инсценировка

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Он отметил, что подтверждения смерти Жилина от российских правоохранительных органов пока нет.

"Лично мне хочется верить в нее (информацию об убийстве), хочется верить в то, что Жилин жил, как шакал, и сдох, как шакал... Мы все прекрасно помним, что эта одиозная фигура из себя представляла", – сказал Шкиряк.

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Советник министра напомнил, что Жилин в Украине был объявлен в розыск и обвинялся по 4 тяжким статьям Уголовного кодекса, в том числе терроризм и создание незаконных вооруженных формирований, а также его фамилия фигурировала в следствии по делу о покушении на мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Он не исключил, что на самом деле заявленное убийство Жилина могло быть лишь инсценировкой, которую устроили российские спецслужбы.

"Часто ФСБ может организовывать вот такие спецоперации под прикрытием, для того чтобы имитировать смерть нужного им агента", – сказал Шкиряк.