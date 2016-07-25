Угроза терактов в Украине: Порошенко поручил Гройсману и Кличко усилить меры безопасности

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Обеспечение спокойствия и уверенности в своей защищенности всех граждан, которые проживают и находятся в Украине, должно стать приоритетным в деятельности Кабинета министров Украины», - подчеркнул президент в письмах к главе правительства и городскому голове Киева.

Глава государства отметил, что совершение в центральной части Киева способом, опасным для жизни многих людей, дерзкого террористического акта требует усиления мер по противодействию преступности и поддержанию публичной безопасности и порядка в столице Украины и регионах.

Порошенко подчеркнул необходимость повышения оперативности реагирования на правонарушения путем использования технических средств контроля за ситуацией в общественных местах и обратился с просьбой установить во всех областных центрах, а при необходимости – в городах и районных центрах, в местах наиболее массового скопления людей и на территориях, приближенных к ним, приборов и средств внешнего контроля (видеонаблюдения) с долговременным сохранением записей.

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В письме также указана необходимость ужесточения противодействия неконтролируемому обороту оружия, взрывчатки и боеприпасов.

«События, которые в последнее время происходят в Украине, свидетельствуют о росте террористических угроз и резком ухудшении криминогенной ситуации, связаны как с неконтролируемым оборотом оружия, взрывчатки и боеприпасов внутри страны, так и с российской агрессией, направленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации в государстве», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.

Полиция квалифицирует гибель журналиста как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. К расследованию убийства подключились специалисты ФБР США.