В Киеве в результате взрыва в машине погиб журналист Павел Шеремет (фото)
08:38, 20 июля 2016Общество
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В среду утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет.
Погиб журналист Шеремет / Фото УП
Машина взорвалась на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко напротив ресторана "МкДональдс", передает "Украинская правда".
Эта машина принадлежала руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, но ее в машине не было.
Взрыв произошел в 7:45 утра, когда Шеремет ехал в машине.
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На место прибыла полиция.
Фото УП
Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на "Радио Вести".
Фото УП
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