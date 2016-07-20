В Киеве в результате взрыва в машине погиб журналист Павел Шеремет (фото)

Машина взорвалась на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко напротив ресторана "МкДональдс", передает "Украинская правда".

Эта машина принадлежала руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, но ее в машине не было.

Взрыв произошел в 7:45 утра, когда Шеремет ехал в машине.

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На место прибыла полиция.

Шеремет последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на "Радио Вести".