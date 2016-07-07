Украина ожидает учреждения новых проектов сотрудничества с НАТО в Варшаве – Порошенко
15:20, 07 июля 2016Политика
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Украина ожидает учреждения новых амбициозных проектов сотрудничества со странами-членами НАТО на саммите в Варшаве и продолжения работы трастовых фондов для помощи Украине.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Джоном Керри в Киеве.
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«Большую помощь в реформировании нам дают страны НАТО через соответствующие трастовые фонды. Мы ожидаем принятия решения о продолжении этого сотрудничества, и получения новых амбициозных проектов нашего сотрудничества со странами-членами НАТО», - заявил Порошенко, отвечая на вопрос относительно ожиданий от саммита НАТО в Варшаве 8-9 июля.
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