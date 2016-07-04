НАТО на саммите в Варшаве предоставит Украине политическую и практическую поддержку - Столтенберг

Об этом он сказал сегодня в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной саммиту НАТО, который состоится 8-9 июля в Варшаве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН по поводу повестки дня заседания Комиссии Украина-НАТО, которое пройдет во второй день саммита на уровне глав государств и правительств.

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Столтенберг отметил, что ожидает от президента Украины Петра Порошенко последнюю информацию о развитии событий в государстве. «НАТО и союзники подтвердят свою неизменную политическую поддержку Украине, ее территориальной целостности и суверенитета. Мы также подтвердим нашу сильную поддержку полному выполнению Минских договоренностей», - подчеркнул он.

Генсек НАТО констатировал многочисленные нарушения режима прекращения огня на Донбассе. «Мы призовем полностью уважать режим прекращения огня, предоставить наблюдателям возможность работать на востоке Украины, чтобы они могли мониторить и помогать выполнять Минские договоренности», - подчеркнул Столтенберг.

Кроме политической поддержки, Украина также получит практическую помощь, сообщил генсек Альянса. «Мы также увеличим нашу практическую помощь Украине, и мы согласуем широкий пакет помощи», - сообщил он.

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По словам Столтенберга, этот пакет помощи будет включать «стратегические советы и помощь». «Мы уже оказываем практическую поддержку Украине через различные трастовые фонды, охватывая такие сферы, как контроль, логистика, кибербезопасность. Мы также добавим новые проекты для различной деятельности трастовых фондов - проекты, связанные с гибридной войной, взрывными устройствами и стратегической коммуникацией. Мы предоставим политическую поддержку и также увеличим нашу практическую поддержку», - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 8-9 июля в Варшаве пройдет очередной саммит НАТО.

Также во время саммита запланировано заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств.