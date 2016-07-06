Brexit не повлияет на решение вопроса безвизового режима для Украины - Томбинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томбинский сказал журналистам во время презентации первого системного отчета «Украина и Соглашение об ассоциации: мониторинг выполнения за 2014-2016 годы», подготовленного ОО «Украинский центр европейской политики».

"Нет, это вопрос, который не имеет связи с безвизовым режимом для Украины", - сказал он, комментируя возможность влияния Brexit на предоставление безвизового режима Украине.

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При этом посол подчеркнул, что нужно понимать, что Великобритания не является членом Шенгенского соглашения, поэтому Соединенное Королевство не участвует в переговорах о введении безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великой Британии победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

После подведения итогов референдума премьер-министр Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.