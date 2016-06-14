В Европарламенте призывают предоставить Украине безвизовый режим и не ждать решения других вопросов

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такие призывы прозвучали во вторник в Брюсселе в Европарламенте в рамках заседания Комитета по иностранным делам во время обсуждения этого вопроса.

Докладчиком выступил депутат Яцек Сариуш-Вольский (европейские народники, Польша).

Читайте такжеРешение отложить рассмотрение вопроса по безвизовому режиму для Украины еще не принято - Томбинский

Как известно, главный доклад по этому вопросу должен быть подготовлен Комитетом по делам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел. Отдельные комитеты могут подготовить свою позицию.

Сариуш-Вольский во время выступления заявил: «Безвизовый режим в Украине должен быть предоставлен как можно скорее без какой-либо последующей отсрочки. И под любой отсрочкой я также имею в виду так называемый аварийный механизм, который связан с делом, которое имеет ЕС с Турцией».

По его убеждению, акт предоставления безвизового режима должен быть стимулом для Украины в дальнейшем проведении необходимых реформ.

«Это также должно рассматриваться гражданами Украины как акт поддержки. Безвизовый режим для Украины не должен быть жертвой механизма прекращения, связанного с такой страной, как Турцией. Я подчеркиваю, что это должно быть сделано как можно скорее и без дальнейшей отсрочки», - подчеркнул депутат ЕП.

Сариуш-Вольский отметил, что Украина «достигла много на своем европейском пути, и что она остается приверженной европейским демократическим ценностям».

При этом он выразил убеждение, что процесс реформ должен быть продолжен.

«Для этого было бы хорошо, чтобы мы могли оценивать украинские усилия, установив мониторинговый механизм, который бы гарантировал, что этот процесс продолжается. Этот механизм прекращения (визового режима), который висит, как меч Дамокла над безвизовым режимом, не является для этого достаточным инструментом, потому что направленный только на миграционные риски», - отметил евродепутат.

Вместе с тем, по его мнению, установление такого мониторингового механизма не должно замедлить принятие решения относительно предоставления безвизового режима Украине.

Сариуш-Вольский также считает целесообразным, чтобы руководство Европейского парламента обратилось к Совету Евросоюза с обращением в поддержку предоставления Украине безвизового режима без проволочек.

Читайте такжеГлава ЕП заверил Порошенко, что прилагает максимум усилий для введения безвизового режима

Предложение предоставить Украине безвизовый режим как можно скорее поддержало подавляющее большинство депутатов, которые выступили в обсуждении.

Последний срок предоставления поправок к докладу Сариуша-Вольского – 21 июня. После этого состоится голосование.