Финляндия заявила о готовности поддержать безвизовый режим с ЕС для Украины и Грузии

Об этом заявил госсекретарь Финляндии Олли-Пеккі Хейнонен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Как отметил Хейнонен, Турция и Косово пока не выполнили все условия для предоставления безвизового режима с ЕС и поэтому вопрос остается открытым.

"Вопрос о введении безвизового режима для Турции остается открытым", – так финский госсекретарь прокомментировал результаты встречи министров внутренних дел ЕС, которая состоялась 10 июня.

Впрочем, по словам Хейнонена, Финляндия готова сразу предоставить безвизовый режим Украине и Грузии, поскольку эти страны выполнили все условия.

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Как известно, введение безвизового режима между Украиной и ЕС отложено как минимум до осени, однако не исключены и дальнейшие задержки.

Ранее стало известно, что на плановом заседании в Люксембурге Совет Евросоюза на уровне глав МВД (состоялось 10 июня) вопрос относительно безвизового для Украины просто не будет выноситься на голосование.

Некоторые страны-члены ЕС хотят синхронизировать решение украинский безвизовый с другими, более масштабными решениями – в частности, общий механизм приостановления безвизового.