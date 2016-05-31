Касько заявил, что его квартира снова арестована

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Не хватает слов. Сегодня получили очередной ляп из Печерского суда. Прокуроры все не угомонятся. Теперь арестовали мою квартиру и запретили там проживать», - написал Касько.

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В то же время он сделал сообщение о поиске временного жилища для себя: "Ищу квартиру на Печерске для проживания в течение неопределенного времени. Образование высшее, юридическое (это, скорее, недостаток). Без вредных привычек. Оплату гарантирую. Наличие бойлера и стиральной машины приветствуется".

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры из-за несогласия с действиями руководства ведомства.

В апреле в ГПУ заявили, что Касько сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании заведомо поддельного документа. Ему инкриминируются правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве утверждали, что Касько незаконно, в том числе с использованием поддельных документов, завладел помещением служебной квартиры площадью 155 кв. м на бульваре Дружбы народов в Киеве, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 1,8 млн грн, чем нанес ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. При этом в ГПУ подчеркнули, что Касько нарушил права категорий лиц, которые нуждались в улучшении жилищных условий и были наделены правом на получение жилья в первую очередь.

Позже суд наложил арест на квартиру Касько на бульваре Дружбы народов. 23 мая Апелляционный суд Киева снял арест с квартиры.

30 мая новоназначенный генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передаст дело Касько Национальному антикоррупционному бюро.

Также Касько заявлял, что в Генпрокуратуре есть еще несколько уголовных производств в отношении него.