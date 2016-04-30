Transparency International Украина избрала Касько членом правления

Как сообщается на сайте организации, 29 апреля правление Transparency International Украина на своем заседании единогласно избрало Касько пятым членом правления организации.

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Новый член избран на срок полномочий действующего состава правления - до конца октября 2016 года.

«Ключевым аргументом в поддержку кандидатуры Виталия Касько стали его высокие профессиональные качества и огромный опыт в расследовании дел, связанных с коррупционными преступлениями Виктора Януковича и его приспешников и возвращением коррупционных активов», - отметил председатель правления ТI Украина Андрей Марусов.

В прошлом году сеть Transparency International начала глобальные кампании «Нет безнаказанности» и «Сорви маску с коррупционера», направленные на расследование крупной политической коррупции и привлечение к ответственности коррупционеров, занимающих высокие государственные должности в любой стране мира.

В свою очередь Transparency International Украина объявила общественный контроль за расследованием коррупционных преступлений режима бывшего президента Виктора Януковича своим стратегическим приоритетом на ближайшие годы. Как известно, по результатам онлайнового голосования на сайте кампании «Сорви маску с коррупционера», бывший президент был признан коррупционером № 1 в мире.

«Мы уверены, что избрание Виталия Касько в правление значительно усилит способность Transparency International Украина в достижении стратегических задач организации», - подчеркнул Марусов.

Касько был избран на место Ярослава Юрчишина, который недавно вышел из правления, поскольку участвует в конкурсе на должность исполнительного директора Transparency International Украина. Согласно уставу организации, члены правления имеют право доизбирать члена правления на срок полномочий действующего состава правления.