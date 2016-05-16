Замглавы Меджлиса Умеров рассказал подробности обыска и обвинений со стороны крымских оккупантов

"Накануне 18 мая – Дня депортации – происходит очередная истерия, чтобы крымских татар держать в страхе и оцепенении. 12 мая мне принесли повестку, пригласили на беседу в ФСБ. В документе ничего не говорится об обвинениях, но в разговоре со следователем выяснилось, что идет речь об одном-единственный сюжете на крымскотатарском телевизионном канале АТР (эфир от 19 марта), где якобы публично я призывал к каким-то действиям, которые угрожают территориальной целостности России", - цитирует Умерова Радио Свобода.

По его словам, в эфире, о котором говорят оккупанты, он мог говорить о возвращении Крыма в состав Украины.

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Заместитель председателя Меджлиса сообщил, что сейчас он проходит по уголовному делу как подозреваемый и ограничен в передвижении: "дал подписку о невыезде, разрешается передвигаться в пределах "Республики Крым".

Умеров также отметил, что вместе с адвокатами решили не давать показаний на первом допросе в соответствии с 51-й статьей Конституции России.

"Мы не дали показаний, но пообещали, что в течение нескольких дней восстановим в памяти репортаж или прямой эфир, в котором я участвовал, я его еще не просмотрел. Восстановлю в памяти и, посоветовавшись с адвокатами, выберу тактику, как себя вести и защищаться, вместе с адвокатами пойду на такие допросы", - сказал он.

Заместитель председателя Меджлиса также прокомментировал обыск, который оккупанты проводили в его доме.

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"Официальной версии, что искали, нет. Обычные вопросы, которые задают хозяевам дома до начала обыска: есть ли у вас наркотические вещества, незарегистрированное оружие, какие-то другие запрещенные вещи? Я сказал, что нет. Они, видимо, не нашли ничего, что их интересует, ничего не изъяли. Запротоколировали, дали мне экземпляр документа. Он остался у адвоката. Думаю, это была формальность, которая необходима для того, чтобы запустить уголовное дело", - рассказал Умеров.

По его словам, об обыске объявили неожиданно.

"Это составная часть акции устрашения.. Мои сторонники, которые собрались у здания ФСБ в Симферополе, видимо, по дороге обзванивали друг друга. И пока мы сюда (в Бахчисарай – УНИАН) приехали, несколько сотен человек собралось возле моего дома. Силовики, видимо, этой информацией тоже владели. По дороге мы остановились возле районного отделения внутренних дел и чего-то ждали. Я сидел с ними в "газельке". Затем подъехал КАМАЗ, груженный взводом солдат, подразделением "Беркута", то ли ОМОНа, не обратил внимания, потому что я сразу зашел в дом и больше не выходил. Этот отряд словно обеспечивал порядок. На самом деле они просто своим присутствием провоцировали людей. В их адрес кричали: "Позор!", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, Умерова задержали 12 мая в Бахчисарае.

Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту задержания на временно оккупированной территории полуострова заместителя председателя Меджлиса.