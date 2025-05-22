В XXI веке невозможно поставить "железный занавес", считает руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

Украина должна использовать возможность экспорта оружия как инструмент геополитики и выстраивать стратегические партнерства с дружественными государствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказала руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская во время форума об экспорте вооружения и военной техники "Экспорт безопасности: украинское технологическое оружие в мире".

"Экспорт - это инструмент геополитики. Это очень важно понимать. Мы не можем продавать тем странам, которые недружественны к нам или которые потенциально недружественны к нам. Часть этих стран вы прекрасно видели недавно на Красной площади, например. Разумеется, наши спецслужбы прекрасно знают, что есть страны, с которыми ни в коем случае нельзя иметь партнерство даже если они, скажем, в ООН, придерживаются нейтральной позиций. Экспорт - это не просто бизнес, это инструмент геополитики", - сказала Берлинская.

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По ее словам, украинская власть таким образом могла бы отблагодарить настоящим странам-партнерам за определенную форму помощи, заключив контракты с украинскими производителями на инженерные решения, интеллектуальную собственность и тому подобное. Это позволяет выстраивать не ситуативные, а долгосрочные стратегические партнерства. Она добавила:

"Очень важно слушать производителей. Слушать, чего они хотят и понимать их потребности. И понимать, что если у них есть перепроизводство чего-то - это значит, что эти излишки нужно продавать. Не потому, что они "жадные" и очень хотят "зарабатывать во время войны". А потому, что есть возможность: первое - создавать рабочие места, второе - платить налоги и поддерживать экономику. И третье - в XXI веке невозможно поставить "железный занавес". Так или иначе инженерные изобретения, определенные решения будут перетекать. И если это не будет происходить при государственном содействии, в рамках государственной политики, они просто будут вытекать неконтролируемо".

Экспорт оружия - что известно

Как писал УНИАН, в 2025 году в Украине может заработать экспорт для украинских оборонных предприятий. В целом существует три варианта развития событий. В то же время, по информации Forbes, пока в разных странах мира Украина не начала активную "маркетинговую политику", государство не будет иметь никакого понимания о том, нужно ли вообще кому-то украинское вооружение.

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