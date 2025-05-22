Есть способы, как можно устранить негативную энергию, влияющую на вашу жизнь.

Эксперты назвали явные признаки и симптомы того, что человек может находиться под атакой сглаза, и посоветовали ритуалы для возможного его быстрого устранения, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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"Вы когда-нибудь чувствовали себя застрявшим в непрерывной полосе неудач, неспособным избавиться от странных, тяжелых вибраций? Возможно, вы находитесь под атакой сглаза", - говорится в публикации.

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Вот какие признаки и симптомы могут указывать на сглаз и как от него избавиться:

Все, к чему вы прикасаетесь, ломается или внезапно меняется. Это первый признак того, что плохая энергия влияет на вас. Ритуал быстрого исправления : устраните негатив, погрузившись в ближайший океан, море или примите ванну, наполненную солью и эфирным маслом кедра. Пока вы отмокаете, визуализируйте, как соль поглощает весь негатив из вашего тела, представляя его как черную пыль и заменяя ее светом и позитивом.

Ваши близкие отстраняются. Если вы видите, что близкие отклоняют ваши приглашения или предпочитают сесть на другое место, за другой стол или даже в отдаленной комнате, это указывает на то, что ваша энергия кажется им тяжелой. Ритуал быстрого исправления : проверьте, когда будет следующее полнолуние, и спланируйте ритуал обрезания шнура. Возьмите маленькую черную свечу, представляющую негативную энергию, и маленькую белую свечу, представляющую вас. Используйте кусок нити, чтобы соединить две свечи. Сначала зажгите черную свечу и сосредоточьтесь на удалении нежелательной энергии из вашей жизни. Пусть она сгорит вместе с нитью. Затем зажгите белую свечу и визуализируйте, как вы освобождаетесь от негатива.

Вы чувствуете, что застряли в петлях негативного мышления. Если вы оказались в ловушке цикла негативного мышления, вы можете находиться под ментальным влиянием, которое подрывает вашу связь с вашей интуицией. Ритуал быстрого исправления : оттолкните любые негативные мысли, ведя мини-дневник позитивных мантр, призванных помочь вам чувствовать себя непринужденно. Повторяйте их, когда вы только просыпаетесь, перед сном и когда вы чувствуете, что ваш разум снова погружается в негативное мышление. Делайте это в течение тридцати дней, поскольку повторение.

Вас внезапно охватывает необъяснимая тревога. Если ваше обычное настроение резко ухудшилось, это может означать, что ревнивый человек намеренно или непреднамеренно забрал вашу энергию. Это может привести к ощущению грусти, слабости или беспокойства, даже если все в вашей жизни идет нормально. Ритуал быстрого исправления : защитите себя с помощью мощной техники визуализации. Перед тем, как предстать перед другими, закройте глаза и сделайте несколько очищающих вдохов. Визуализируйте пузырь белого света, окружающий все ваше тело и ауру, отталкивая все, что вам не принадлежит.

Вы постоянно спотыкаетесь, падаете или теряете вещи. Если вы застряли в непрерывной цепочке неудачных событий, возможно, назревает что-то энергетически неладное. Поскольку все это физические проявления, сглаз может застрять в определенной области вашего тела. Ритуал быстрого исправления : выберите по своему усмотрению травы для очищения: пало санто, шалфей или ладан. Зажгите и пропускайте дым от нее вокруг всего тела каждое утро, когда просыпаетесь, и каждую ночь перед сном в течение семи дней подряд. Визуализируйте, как дым травы удаляет любые нежелательные вибрации из вашего тела. Для достижения наилучших результатов начните с утра понедельника.

Вас мучают сранные физические симптомы. Еще одним проявлением сглаза являются боли, головные боли или внезапные ушибы без воспоминаний о травмах. Это может означать, что сглаз застрял в теле, пытаясь найти выход. Ритуал быстрого исправления : выполните очистительный обряд "курандеро яйцо лимпия", проводя яйцом по всему телу и намеренно отталкивая от себя то, что вам не принадлежит. Делайте это как минимум пять раз или столько, сколько почувствуете нужным. Наконец, разбейте яйцо в стакан с водой и выбросьте его на улицу, как можно дальше от дома.

Ваши близкие отношения внезапно портятся. Это может быть сглаз третьего лица, не на вас, а на ваши отношения. Они хотели бы иметь вашу связь, и теперь вы чувствуете воздействие их зависти. Ритуал быстрого исправления : победи это негативное влияние с помощью ритуала изгнания на Таро. В следующее полнолуние вытащите карту Тройка Мечей из своей колоды Таро и напишите имя третьего лица черным маркером на обратной стороне карты. Зажгите черную свечу или зажигалку и сожгите карту, представляя, как влияние этого человека разрушается и исчезает из вашей жизни.

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