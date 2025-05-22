Цены на яблоки в Украине стремительно летят вверх: сколько стоит килограмм сейчас

Отпускные цены на яблоки в среднем уже вдвое выше, чем за аналогичный период 2024-го.

В Украине наблюдается стремительное подорожание яблок. Об этом пишет профильный портал EastFruit.

По словам специалистов, с начала недели отпускные цены на популярный фрукт на отечественном рынке выросли в среднем на 14%, и сегодня яблоки поступают в продажу по цене 32-40 грн/кг ($0,77-0,97/кг).

Подорожание связывают прежде всего с сезонным фактором. Запасы прошлогодних яблок стремительно сокращаются, в то время как партии нового урожая поступят в продажу не ранее чем через несколько недель. Таким образом, производители, которые имеют достаточные для реализации объемы яблок, подняли отпускные цены на свою продукцию.

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Сезон раннего яблока в Украине задерживается, поскольку страна столкнулась с холодной и затяжной весной.

Отметим также, что отпускные цены на яблоки в среднем уже вдвое выше, чем за аналогичный период 2024-го. Специалисты считают, что цены будут расти и в дальнейшем - до момента поступления на отечественный рынок фруктов нового урожая.

Цены на яблоки в супермаркетах Украины

В Metro фрукт можно купить по 56,84 грн/кг.

При этом в АТБ яблоки продают по 46,95 грн/кг.

В Сильпо цены стартуют от 59 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на клубнику в Украине находятся на очень высоком уровне. По состоянию на третью декаду этого месяца они колеблются в пределах 120-144 грн/кг. Для сравнения, в прошлом году в этот же период средняя цена составляла 98 грн/кг. Таким образом, рост составил 22-30% в зависимости от региона и объемов поставок.

При этом продолжает дорожать прошлогодняя свекла, а низкий спрос привел к снижению цен на помидоры. Хотя в целом цены на раннюю продукцию снизились.

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