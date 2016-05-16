Россия хочет создать воинское подразделение из крымских татар - Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге "Крым и крымские татары: последствия депортации 1944 года и угрозы оккупации 2014 года. Роль Украины и международного сообщества в защите неотъемлемых прав крымскотатарского народа".

"Для того чтобы сломать народ, противостоять его неприятию российской оккупации, они (российские оккупационные власти - УНИАН) осуществляют некоторые специфические мероприятия, которые уже реализовали на Кавказе. Они пытаются отбирать наших молодых ребят, юношей, и направляют их в свои специальные учебные заведения, где хотят их подготовить такими, чтобы потом они выступали против своего народа", - отметил Чубаров.

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В этой связи председатель Меджлиса сообщил: "Мы имеем данные, что уже 14 молодых людей были отобраны для обучения в высших заведениях ФСБ".

По словам Чубарова, отобранных юношей направляют в заведения на территории материковой России.

"Оккупационные власти для того, чтобы каким-то образом обмануть родителей, которые не хотят отдавать своих детей в российскую армию, а это является принудительно в оккупированном Крыму, они планируют реализацию идеи о создании отдельного крымскотатарского казачьего воинского подразделения", - заявил лидер Меджлиса.