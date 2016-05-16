Россия хочет создать воинское подразделение из крымских татар - Чубаров

12:36, 16 мая 2016
Политика
3928 2

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины, президент Всемирного Конгресса крымских татар Рефат Чубаров заявляет, что в России после оккупации Крыма планируют создать отдельное воинское подразделение из числа крымских татар, чтобы сломить сопротивление людей против оккупации.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге "Крым и крымские татары: последствия депортации 1944 года и угрозы оккупации 2014 года. Роль Украины и международного сообщества в защите неотъемлемых прав крымскотатарского народа".

"Для того чтобы сломать народ, противостоять его неприятию российской оккупации, они (российские оккупационные власти - УНИАН) осуществляют некоторые специфические мероприятия, которые уже реализовали на Кавказе. Они пытаются отбирать наших молодых ребят, юношей, и направляют их в свои специальные учебные заведения, где хотят их подготовить такими, чтобы потом они выступали против своего народа", - отметил Чубаров.

Читайте такжеЧубаров ожидает, что крымская автономия в Конституции будет основываться на праве крымских татар на самоопределение

В этой связи председатель Меджлиса сообщил: "Мы имеем данные, что уже 14 молодых людей были отобраны для обучения в высших заведениях ФСБ".

По словам Чубарова, отобранных юношей направляют в заведения на территории материковой России.

"Оккупационные власти для того, чтобы каким-то образом обмануть родителей, которые не хотят отдавать своих детей в российскую армию, а это является принудительно в оккупированном Крыму, они планируют реализацию идеи о создании отдельного крымскотатарского казачьего воинского подразделения", - заявил лидер Меджлиса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter