Президент США оказался на крючке у российского диктатора, и тот не колеблется время от времени дергать за этот крючок, убежден политик.

Нелогичная лояльность Дональда Трампа к России и его готовность верить Путину, вероятно, базируется на том, что Москва имеет какой-то компромат на президента США, связанный с его прошлым. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

Так, он раскритиковал идею "меморандума" о намерении заключить мирное соглашение между Украиной и РФ, потому что эта "бумажка", по мнению Бессмертного, будет содержать перечень ультимативных требований Кремля к Украине и никоим образом не будет приближать реальный мир.

"Это пятое колесо к телеге. Хотите меморандум - откройте ультиматумы, которые Россия направила США и НАТО в декабре 2021 года. Там все написано. Хотите узнать об отношении к Украине - возьмите любой документ, который озвучивает Москва, и увидите. У меня вопрос: на кой черт Дональду Трампу еще одна "бумажка", где все это снова будет перечислено, если он это уже знает?" - говорит Бессмертный.

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По его мнению, все это в своей сути является просто затягиванием времени, и Трамп должен был бы это понимать. Бессмертный предполагает, что поведение президента США в этом контексте можно объяснить тем, что он сидит "на крючке" у Москвы, и Путин, вероятно, за этот крючок "дергает".

"Очевидно, что дергают. И дергают сильно. Например, судебные процессы по "медовым ловушкам" в Лондоне, где болгарская группа подсовывала женщин в постели известных людей, потом шантажировала, похищала, убивала. Почему NBC крутили Дональда Трампа, показывая его среди красавиц на конкурсах красоты в Москве? Это сигнал: информация рано или поздно вылезет. И я понимаю, что такое западное телевидение. Если оно параллелит эти факты, это означает, что у Трампа "рыльце в пушку". Этот "крючок", за который дергают из Кремля, - болезненный", - убежден политик.

В этот же контекст Бессмертный вкладывает и странное, на первый взгляд, желание Трампа вести бизнес с Россией, хотя после полномасштабного вторжения в Украину Кремль национализировал многие бизнесы, которые принадлежали западным инвесторам.

"Ожидать бизнеса между Америкой и Россией - это мечта людей без здравого смысла. А он не новичок. Он прекрасно понимает, что американский бизнес в России уже потерял все: фастфуд, нефтяные проекты - все национализировали. Зачем возвращаться туда?" - сказал Бессмертный и добавил, что ответ "на поверхности лежит".

Политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, после разговора с Путиным в начале этой недели Трамп шокировал европейских лидеров, когда отказался вводить новые санкции против России и предложил оставить Украину и Россию договариваться между собой.

Вместе с тем Трамп впервые признал, что Россия не собирается прекращать боевые действия, потому что Путин уверен в способности российской армии уничтожить Украину. Публично президент США до сих пор делал вид, что верит в желание Путина заключить мирное соглашение.

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