В субфлагман поставили Snapdragon 8s Gen 4, три камеры по 50 Мп от Leica и батарею сразу на 6000 мАч.

Китайская корпорация Xiaomi презентовала свой новый смартфон Xiaomi Civi 5 Pro. Это субфлагманский девайс с процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen, камерами Leica и весьма конкурентным ценником.

Толщина корпуса составила 7,45 м, а вес – 184 грамм. Аппарату досталась 6.55-дюймовая OLED-матрица с разрешением 1,5К, частотой 120 Гц и максимальной яркостью 3200 нит. Отдельной гордостью инженеров Xiaomi стала нижняя рамка высотой всего 1,6 мм.

Смартфон работает на топовом процессоре Snapdragon 8s Gen 4 и питается от аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки по проводу 67 Вт. Основная камера Leica состоит из трех модулей с датчиками разрешением 50, 50 и 12 Мп (предусмотрен телеобъектив с ЭФР 60 мм). Спереди находится фронтальная камера 50 МП с автофокусом.

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Примеры фото, сделанные на телевик и селфи-камеру:

В оснащение также вошли Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, Dual SIM и модуль NFC для бесконтактных платежей. Помимо четырех базовых оттенков, также есть специальная версия с отделкой из экокожи, в которую добавили натуральную гущу: смартфон издает "легкий кофейный аромат".

Стартовая версия Xiaomi Civi 5 Pro (12/256 Гбайт) стоит 2999 юаней или 415 долларов. Топовая модификация смартфона получила 16 Гбайт ОЗУ и накопитель на 512 ГБ – за нее попросят 3599 юаней или 500 долларов.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила свой самый дешевый телефон. Новая версия Redmi 14C без блока питания продается дешевле 60 долларов, причем по некоторыми параметрам бюджетник опережает iPhone 16.

Меж тем авторитетные обозреватели собрали лучшие телефоны Xiaomi под разный бюджет и запросы. В список попали свежие и не очень устройства китайского бренда, которые рекомендуются к покупке весной 2025 года.

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