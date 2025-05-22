Слова, по мнению Стива Форбса, не останавливают войну.

Главный редактор Forbes Стив Форбс дал президенту США Дональду Трампу важный совет, как следует действовать с Россией, чтобы достичь реального соглашения относительно завершения войны в Украине. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью.

По словам Форбса, на данный момент президент России Владимир Путин считает, что у него есть преимущество на поле боя и что он сможет достичь своих военных целей. Он среагирует лишь на ответную силу, заявил главред Forbes. Слова, по его мнению, не останавливают войну.

В частности, как отметил Форбс, у США есть тысячи самолетов-штурмовиков A-10 Warthog (Thunderbolt II), сотни таких нужно предоставить Украине, и только так Путин поймет, что начинает проигрывать.

Видео дня

"Сработает только сила на поле боя, словами здесь не поможешь, - сказал Форбс. - Путин скажет что угодно, чтобы соблазнить вас, как он пытается сделать с посланником Трампа - Стивом Уиткоффом".

Аналогичным образом Форбс посоветовал действовать и с Ираном.

Переговоры о завершении войны в Украине: позиция России

Напомним, как ранее писал The Wall street Journal, президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Путин не хочет завершать войну в Украине, так как считает себя победителем.

"Это признание было тем, что европейские лидеры уже давно понимали о Путине, но впервые они услышали это от Трампа. Оно также противоречит тому, что Трамп часто говорил публично, будто верит, что Путин искренне хочет мира", - отмечалось в публикации.

Однако позже премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг эту информацию:

"Я не подтверждаю такое сообщение. Но я подтверждаю, что ситуация сложная, потому что с российской стороны нет даже следа доброй воли как можно быстрее прекратить огонь и начать честные мирные переговоры".

Вас также могут заинтересовать новости: