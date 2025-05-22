По словам Качки, сейчас правительство готовит официальные обращения в Еврокомиссию с просьбой предоставить исключения как для Украины в целом, так и отдельно для экспорта электроэнергии.

Правительство Украины переходит к активной фазе переговоров с Европейской Комиссией о введении исключений в рамках Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) для украинских экспортеров. Об этом сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Мы долго выясняли, кто, как и к кому должен обращаться в Еврокомиссию. Мы достаточно долго вели диалог с Еврокомиссией, пытались понять, как это должно работать. Поэтому мы уже переходим в активную фазу работы над исключением по внедрению Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) для Украины", - отметил он.

По словам Качки, сейчас правительство готовит официальные обращения в Еврокомиссию с просьбой предоставить исключения как для Украины в целом, так и отдельно для экспорта электроэнергии.

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"Работа по этому вопросу будет продолжаться в ближайшие месяцы", - добавил торговый представитель.

CBAM предусматривает введение углеродных пошлин на импорт в ЕС продукции с высоким углеродным следом, в частности стали, цемента, алюминия и электроэнергии. По предварительным оценкам, введение этого механизма без учета форс-мажорных обстоятельств, вызванных войной, может создать существенные экономические риски для украинских экспортеров.

Ранее представители украинских промышленных и энергетических организаций неоднократно обращались к правительству с призывами инициировать официальное обращение к Еврокомиссии об отсрочке действия CBAM на период действия военного положения и начальной фазы послевоенного восстановления.