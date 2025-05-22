Православный праздник сегодня в народе прозвали Левон-огуречник.

23 мая по календарю ПЦУ почитают святителя Леонтия Киево-Печерского и епископа Ростовского и вспоминают перенесение его святых мощей. Чем примечателен день и его приметы, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем ниже.

Какой праздник сегодня церковный в новоюлианском календаре

23 мая приурочили к обретению в 1164 году и перенесению мощей святого Леонтия.

В преданиях сказано, что Леонтий был уроженцем Константинополя, но по происхождению русич. Еще маленьким его крестили и он, будучи совсем юным, уже стремился к иноческой жизни. Так он стал пострижеником Печерского монастыря.

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В 40-х годах XI века его сделали епископом, и он отправился в Ростов. Там встретил со стороны язычников сильное сопротивление, но отстаивал христианскую веру. По одной из версий, именно язычниками Леонтий и был убит.

Похоронили его в церкви пресвятой Богородицы в Ростове, но храм сгорел. На его месте возвели каменный, а при раскопках обнаружили мощи святого. Этот день и стал днем его памяти.

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Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому стилю - в эту дату почитают апостола Симона Зилота, одного из 12 самых близких учеников Христа, святителя Симона Киево-Печерского, епископа Владимирского и Суздальского, и чудотворную Киево-Братскую икону Богородицы.

С какими просьбами обращаются к святому и чего нельзя делать сегодня

Мощи святого Леонтия считаются чудодейственными - после перенесения возле них не раз происходили чудеса. К святому, как к ходатаю перед Богом за нас, обращаются с просьбами исцелить от болезней, просят поддержки в огородных делах. В этот же день молятся о мире преподобной Евфросинии Полоцкой - ее также вспоминают в эту дату.

В народе день получил необычное название - Левон-огуречник, имя Леонтий было изложено на народный лад. Огуречником прозвали потому, что продолжается пора посадки огурцов, но сегодня ее нужно закончить. Можно также заняться уборкой в доме и очистить его от хлама.

Среди запретов дня - ссоры и ругань, уныние, зависть и жадность.

По народным приметам сегодня не стоит переезжать, делиться планами, давать деньги в долг либо что-нибудь из своих вещей - согласно поверьям, можно ненароком отдать здоровье и финансовую стабильность.

У кого именины сегодня

День ангела 23 мая у Александра, Андрея, Василия, Геннадия, Даниила, Дмитрия, Ивана, Константина, Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Романа, Федора, Евфросиньи, Марии, по старому календарю - у Василия, Семена, Таисии.

Люди, которые родились в этот день, имеют сильную волю и решительны во всем. Они с высоко поднятой головой встречают все трудности, а на пути к своему успеху готовы одолеть любые преграды. Также у них веселый характер, который помогает им решать большинство проблем.

Приметы на сегодня

По приметам дня судят, какую ждать погоду и каким будет урожай:

оводы летают - огурцы вырастут на славу;

душно с самого утра - скоро начнется гроза;

много муравьев - погода будет сухой.

Считается, что если сегодня посадить засолочные сорта огурцов, то они получатся очень вкусными.

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