Тем не менее Туск заявил, что с российской стороны нет даже следа доброй воли как можно быстрее прекратить огонь.

Премьер-министр Польши Дональд Туск не подтвердил информацию из публикации The Wall Street Journal, согласно которой президент США Дональд Трамп якобы говорил союзникам из ЕС, что российский диктатор Владимир Путин не готов прекратить войну против Украины, поскольку уверен в своей победе, пишет Onet.

"Я не подтверждаю такое сообщение. Но я подтверждаю, что ситуация сложная, потому что с российской стороны нет даже следа доброй воли как можно быстрее прекратить огонь и начать честные мирные переговоры. И президент Трамп, и наша, европейская "четверка", сформулировали очень четкое условие: прекращение огня без переговоров, чтобы люди перестали погибать", - сказал польский премьер.

Туск считает, что россияне уже избрали "свою классическую тактику", которая состоит в "затягивании и передергивании разных ниточек". По его словам, Россия хочет избежать обязательств по прекращению огня.

Видео дня

"Ситуация сложная, не скажу, что критическая, но она сложная изначально", - резюмировал Туск.

Слова Трампа об уверенности Путина в победе - что известно

Напомним, что ранее The Wall street Journal со ссылкой на осведомленные источники писало, что президент США Дональд Трамп якобы заявил европейским лидерам, что российский лидер Владимир Путин "не готов закончить войну, потому что считает себя победителем". По данным источников WSJ за день до разговора с Путиным глава Вашингтона провел встречу с европейскими лидерами и в ходе беседы дал понять, что может ввести санкции, если глава Кремля откажется от прекращения огня.

В издании подчеркнули, что в то же время европейцы увидели в этой ситации некоторые плюсы. Позиция Путина стала ясна для всех, включая Трампа: он не желает прекращать войну на данном этапе.

Вас также могут заинтересовать новости: