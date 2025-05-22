Там говорят, что нападавших на военнослужащих будет ждать ответственность с реальными сроками.

Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили о жестоком избиении ветерана российско-украинской войны.

Как сообщается на странице ТЦК в социальной сети Facebook, инцидент произошел вчера в городе Новый Раздел. Старший солдат Нестор Дыдык участвовал в мероприятиях оповещения военнообязанных, около 23:00 он подошел к одному из людей:

"Один из гражданских мужчин на просьбу предъявить военно-учетные документы ответил хамством и оскорблениями. Через несколько минут подбежала группа из около восьми мужчин и начали наносить удары военнослужащему. Его повалили на землю и били ногами по голове. Остановило нападавших только вмешательство военнослужащих".

Мужчину госпитализировали в больницу, у него гематомы на лице и перелом ребер. Врачи еще устанавливают окончательный диагноз. Полиция открыла уголовное производство по 122 статье (Умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса Украины.

Видео дня

Отмечается, что Дыдык участвовал в Майдане, а в феврале 2022 года добровольно пошел защищать страну. Он воевал в составе 103 отдельной бригады Сил территориальной обороны в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Затем его по состоянию здоровья перевели на службу в ТЦК.

"В 2014 году Нестор Дыдык отстаивал справедливость на улице Грушевского - тогда его жизни угрожали дубинки и пули "беркутов". В течение 2022-2023 годов он защищал страну в войне с Россией - тогда его жизни угрожали снаряды оккупантов. В 2025 году он продолжает служить украинскому народу - и теперь его жизни уже угрожают кулаки своих, тех, кого защищал", - заявили в ТЦК.

Конфликты с ТЦК в Украине

Напомним, недавно в Харькове возник скандал вокруг видео, на котором работник Территориального центра комплектования и соцподдержки избил прохожего.

Пострадавшим оказался учитель истории, прав человека и "Защиты Отечества" одного из учебных заведений города. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что тот имел законное право на бронь и предоставил представителям ТЦК нужные документы.

Впоследствии в полиции сообщили о вручении подозрения работнику РТЦК и СП, который ударил мужчину во время проверки документов. Дело открыто по части 1 статья 296 (хулиганство).

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