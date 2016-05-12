В Бахчисарае оккупанты задержали замглавы Меджлиса Умерова

Об этом сообщил глава Меджлиса, народный депутат Украины Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

«В оккупированном Бахчисарае карателями ФСБ задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотарского народа Ильми Умеров. В настоящее время его везут в Симферополь для предъявления «обвинения», - написал он.

В свою очередь, первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар Нариман Джелял сообщил в Facebook о том, что «Ильми Умерова только что доставили в УФСБ».

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При этом в сообщении в Facebook самозваного «прокурора Республики Крым» Натальи Поклонской отмечается, что «следственный отдел Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил уголовное дело в отношении Ильми Умерова – члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа».

«Он подозревается в совершении публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности Российской Федерации. В настоящее время с гражданином Умеровым проводятся следственные действия, он доставлен в Управление ФСБ. В марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ. Затем выступления Умерова были размещены в сети Интернет», - заявила Поклонская.

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