Путин заявил, что Россия начала создавать буферную зону на границе с Украиной

Кремлевский диктатор также в очередной раз обвинил ВСУ в обстреле "целей в приграничье, которые не имеют военного значения".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что поручил создать вдоль границы Украины и РФ буферную зону безопасности. По его словам, российские войска уже якобы решают эту задачу, пишут росСМИ.

"Наши Вооруженные силы активно подавляют огневые точки противника, работа идет", - сказал российский диктатор.

Также Путин назвал "террористическими" методы, которые используют ВСУ. Он обвинил украинских военных в том, что они якобы "выбирают для обстрелов в приграничье цели, которые не имеют военного значения".

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"Мирные объекты, дома, людей. События сегодняшнего дня только подтверждают то, что мною только что было сказано", - добавил глава Кремля.

Создание буферной зоны между Украиной и РФ - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с "Коалицией желающих" высказался об идее создания буферной зоны в 15 километров. По его словам, эта идея на сегодня не является живой. Президент заверил, что Украине официально пока никто не предлагал такую идею.

Кроме того, в начале мая главнокомандующий ВСУ Александр Сирский говорил о том, что буферная зона, созданная украинскими военными возле Курщины, остается актуальной. По его мнению, Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле.

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