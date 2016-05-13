Прокуратура АР Крым открыла дело о задержании Умерова оккупантами

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

«Ильми Умеров является патриотом Украины и всегда выступает против оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, в связи с чем его обвиняют в совершении публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что начаты уголовные производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

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«Согласно ч. 2 ст. 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», материалы вышеуказанных уголовных производств направлены в Генеральную прокуратуру Украины для определения подследственности», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Он был доставлен в управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополь".

В сообщении так называемого "прокурора Республики Крым" Натальи Поклонской отмечалось, что возбуждено уголовное дело в отношении Умерова как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа".

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"Он подозревается в совершении публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности Российской Федерации. В настоящее время с гражданином Умеровым проводятся следственные действия, он доставлен в управление ФСБ. В марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступления Умерова были размещены в сети Интернет", - заявила Поклонская.

Следователь ФСБ вручил Умерову подписку о невыезде из оккупированного Российской Федерацией Крыма.