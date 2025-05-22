По мнению Грабского, война будет продолжаться в том же темпе, который есть по состоянию на сейчас.

Россия задействовала в войне 80-90% своих сухопутных войск, поэтому боевые действия будут продолжаться в том же темпе, который есть по состоянию на сегодняшний день. Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире Radio NV.

По его словам, противник не прекращал свои наступательные действия.

"Идет постоянное давление на наши позиции, идет постоянная попытка проснуться противника, что стоит ему колоссальных ресурсов. И это определяет необходимость другой оценки происходящего. На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда противник уже задействовал по одним данным 80%, по другим - 90% своих сухопутных войск, боевых частей в войне с Украиной", - сказал эксперт.

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По его убеждению, это говорит о том, что противник будет продолжать давление, то есть наступление продолжается.

"Но также это говорит о том, что на сегодняшний день мы не видим серьезного качественного и количественного накопления каких-то дополнительных сил и резервов, которые могут создать реальную угрозу на других участках фронта", - отметил он.

То есть, как пояснил Грабский, война будет продолжаться в том же темпе, который есть по состоянию на сейчас. Эксперт добавил:

"Противник сосредоточился на одном направлении и отчаянно бьет на том направлении. Это Донецкое направление... Вместе с тем, противник проводит дополнительные наступательные действия на других направлениях".

Война в Украине - наступление РФ

Как сообщал УНИАН, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что у российских захватчиков нет ресурсов для создания большого плацдарма в случае захода на территорию Днепропетровской области. Оккупанты имеющиеся силы и средства будут сосредотачивать для полной оккупации Донетчины.

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