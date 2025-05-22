Таня Поляковская

Среди детей эмиграционные настроения выше, чем среди их родителей.

Каждый четвертый украинский подросток рассматривает возможность миграции за границу в будущем, и определяющими факторами здесь являются перспективы развития и доступные возможности, а не вопросы безопасности. Об этом говорится в результатах исследования в сфере образования "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине", которое инициировала "Фонд Елены Зеленской".

В исследовании отмечается, что 82% подростков видят свое будущее обнадеживающим, а еще 60% - видят обнадеживающим будущее Украины.

В то же время исследование показало, что каждый четвертый ребенок рассматривает миграцию за границу. Впрочем, больше родителей хотели бы, чтобы их дети оставались в Украине, - 57%.

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"Определяющими факторами в выборе детей является развитие и возможности, а не соображения безопасности", - отмечают авторы исследования.

Так, четыре основные причины желания эмиграции среди подростков - это большие возможности за рубежом (80%), желание увидеть мир (64%), высокое качество образования (39%) и факторы безопасности (38%).

Отмечается, что желание подростка покинуть Украину повышается, если:

ребенок из города, а не из села,

ребенок видит будущее Украины безнадежным,

его родители имеют более высокий уровень образования,

ребенок уже определился с будущей профессией,

имеет более высокий уровень самооценки владения английским языком.

Отмечается, что указанные результаты были получены в рамках исследования, которое проводилось KSE Institute в сотрудничестве с гуманитарной организацией "Человек в беде". Всего было опрошено более 10 тысяч респондентов, в том числе более 5 тысяч подростков в возрасте от 13 до 16 лет и столько же их родителей или опекунов.

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Другие опросы в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжает увеличиваться доля тех, кто считает, что русский язык вообще не стоит изучать в украиноязычных школах.

По данным опроса Киевского международного института социологии, 58% респондентов выступают против изучения русского языка в школе. В 2023 году таких было 52%. В то же время в 2019 году 81% считали, что русский язык стоит изучать в школах.

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