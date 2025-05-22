Николай Саламаха рассказал, почему западные снаряды точнее и экономнее советских.

Западные технологии всегда превосходили советские почти во всем, что касается военной бронетехники, в том числе боеприпасов к ней. Об этом заявил специалист в бронетанковой отрасли Николай Саламаха в интервью "Армия TV".

"Причина в технологии и в химии. Есть такое понятие, как калорийность порохов. Нитроцеллюлоза советского производства и нитроцеллюлоза западного производства - это две разных нитроцеллюлозы. Западные пороха на 30% калорийнее, чем советские пороха. То есть для того, чтобы с одной скоростью из одной и той же пушки выстрелить снаряд одного и того же веса с советским порохом и западным, разница должна быть в весе 30%. То есть советского пороха надо на 30% больше", - отметил Саламаха.

Он добавил, что также лучше конструкция снаряда западного, в частности если говорить о бронебойных подкалиберных снарядах.

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"У нас были двухточечные "оперения" - устройство, которое ведет по каналу ствола во время выстрела и разлетается после. Это передняя опора... На западе же трехточечные. То есть у них три пояса ведущих и у них диаметр "оперения" хвостового меньше намного, чем калибр. То есть нет биения по каналу ствола хвоста. А в советских есть биение и порой бывает так, что в момент вылета идет удар именно или вправо, или влево, или вверх, или вниз и точность, кучность боя снарядов западных бронебойноподкалиберных опять же на 50% лучше чем советских", - рассказал в частности специалист.

По словам Саламахи, все эти моменты - качество материалов, уровень прикладной науки, уровень инженерных решений - сыграли свою роль в лучшем качестве боеприпасов западного производства.

Он также констатировал, что абсолютно весь станочный парк, который шел на военное производство, в Советском Союзе или закупали на Западе, или это было производство сектора экономической взаимопомощи, где та же Чехия и Германия все равно лучшие станки делала, чем выпускались в Советском Союзе.

"И очень мало чего уникального мы делали сами. Далеко ходить не надо. На многих российских и украинских предприятиях до сих пор стоят станки, которые мы вывезли по репарациям после Второй Мировой войны. И они еще до сих пор работают", - сказал Саламаха.

В то же время он отметил, что сейчас Украина активно занялась развитием собственного оборонного производства с совершенно новыми подходами.

ВПК Украины - важные новости

Как сообщал УНИАН, сейчас продолжается интеграция ВПК Украины в оборонную отрасль ЕС. Украина не может производить все необходимое вооружение, поэтому создание совместных предприятий с западными компаниями является жизненно важным для ее ВПК.

Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин рассказал, что в Украине стремительно растет развитие отечественного военно-промышленного комплекса. Однако остается определенная зависимость от иностранных поставок.

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