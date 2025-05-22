В то же время, наблюдается кризисная ситуация на трассе между Мирноградом и Константиновкой, где враг пытается расширить свой контроль.

У российских захватчиков нет ресурсов для создания большого плацдарма в случае захода на территорию Днепропетровской области. Оккупанты имеющиеся силы и средства будут сосредотачивать для полной оккупации Донетчины.

Об этом бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире "Радио NV".

"На юго-запад и западнее Покровска продолжаются ожесточенные боевые действия. Враг сосредотачивает свои усилия, в первую очередь для того, чтобы создать западные тиски оперативного полуокружения Покровской и Мирноградской городской агломерации. Это для врага крайне важно. Говорить о том, что враг сосредотачивает свои усилия, чтобы пересечь админграницу между Донецкой и Днепропетровской областями - хорошо, пересечет, и что изменится принципиально на этом участке фронта? У врага нет ресурсов, чтобы двинуться в сторону Межевой, чтобы создать большой плацдарм на территории Днепропетровской области", - подчеркнул Селезнев.

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В то же время, по его словам, прозрачность поля боя составляет 10-20 км, а значит, если враг даже зайдет на такое расстояние, все логистические маршруты будут под контролем украинской армии.

По его мнению, у врага есть определенные приоритеты, связанные с полной оккупацией Донецкой области.

"Враг, имея целью создать максимально удобные условия для атаки на определенных рубежах и участках, сосредоточивает, в частности, в районе Покровска достаточное количество сил и средств. При таких условиях надеяться, что мы сможем устоять, стоит. Стоит хотя бы потому, что все движения вражеской армии четко читаются в украинском Генеральном штабе, и прилагаются соответствующие усилия, перебрасываются дополнительные ресурсы, чтобы стабилизировать ситуацию на этом участке фронта", - отметил Селезнев.

По его словам, 640 тысяч личного состава оккупантов является немалым количеством. У врага есть приоритетные направления - городская агломерация Донетчины, которая включает Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, а также Покровск и населенные пункты, которые находятся рядом с ним.

Эксперт убежден, что враг будет атаковать с целью реализации этих планов. По его словам, динамика боестолкновений возле Покровска и Мирнограда поражает. Кроме того, он проанализировал ситуацию возле города Константиновка.

В частности, оккупанты, не имея возможности атаковать Константиновку от Торецка из-за стойкой обороны украинских защитников, ударили на таком участке фронта, где это было неожиданно. Перед этим ударом захватчики осуществили определенные приготовления во время так называемого 30-часового перемирия на Пасхальные праздники.

"Наши Силы обороны видели эти приготовления, но имели приказ от высшего военного и политического руководства действовать сугубо исключительно зеркально. Россияне на этом участке фронта в течение 30 часов не стреляли, но осуществляли приготовления - подвозили дополнительные силы и средства, штурмовые отряды, а потом, только как истекло Пасхальное "перемирие", атаковали. Атаковали достаточно эффективно. Они прорвали нашу оборону. Они взяли под контроль часть трассы, соединяющей Мирноград и Константиновку", - подчеркнул Селезнев.

Сейчас оккупанты пытаются расширить контроль над этим участком. Враг одномоментно действует в двух направлениях - часть его сил атакует с юго-запада Константиновку, а другие силы пытаются создать тиски для окружения Мирнограда с востока.

"Достаточно кризисная ситуация. Дальнейшее развитие этой ситуации на этом участке фронта будет определяться сугубо и исключительно ресурсными возможностями. Если мы сможем найти достаточное количество возможностей, чтобы заблокировать продвижение российской армии, мы можем увидеть стагнацию на этом участке фронта. Если враг будет и дальше иметь возможность перебрасывать дополнительные силы и средства на этот участок фронта, я не думаю, что мы будем слышать отсюда хорошие новости", - убежден Селезнев.

Ситуация на фронте - важные новости

Как сообщал УНИАН, недавно председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак опроверг информацию из социальных сетей, что оккупанты якобы вышли на границу Днепропетровской области. Это не соответствует действительности и является фейком.

Военный аналитик Денис Попович считает, что в ближайшие недели треугольник между городами Часов Яр, Торецк и Константиновка будет в центре летнего наступления оккупантов. Захватчики подтягивают силы и могут очень сильно атаковать.

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