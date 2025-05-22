Воздух в столице прогреется до +24

Накануне выходных, 23 мая, в Киеве продлится теплая весенняя погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +13°...+14°, а днем воздух прогреется до +23°...+24°, что сделает эту пятницу одним из самых теплых дней текущей недели. Будет облачно с прояснениями, но существенных осадков не ожидается.

Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745 миллиметров ртутного столб.а Ветер 7-12 м/с.

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Во Львове в пятницу будет пасмурно, небольшой дождь. Ночью +10°, днем +13°.

В Луцке будет пасмурно, дождь, ночью +13°, днем +19°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, дождь с грозой.

В Тернополе 23 мая ночью будет +13°, днем +19°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°, гроза.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +10°, днем +17°, дождь с грозой.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +13°, пасмурно, ливень.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, ливень.

В Виннице завтра будет +11°...+23°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в пятницу ночью будет +12°, днем +24°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность, возможен дождь.

В Полтаве - преиущественно ясно, температура воздуха +12°...+23°.

В Одессе 23 мая - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +19°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +11°, днем +26°, ясно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +25°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +25°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +24°, практически безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +14°...+27°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +26°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +26°.

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