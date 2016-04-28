Адвокат рассказал о местонахождении Веры Савченко, которую "фактически отбили" у российских пограничников

Об этом в эфире сообщил адвокат Илья Новиков, передает "112 Украина".

"Ей сказали, что она находится в Федеральном розыске за оскорбление судьи. Поскольку она находилась в машине с дипломатическими номерами, пограничники не смогли ее задержать. Честно говоря, консулы фактически ее отбили у пограничников", - отметил Новиков.

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Адвокат убежден, что сестра украинской летчицы Вера Савченко "сегодня или в ближайшие дни сможет покинуть территорию России".

Напомним, 27 апреля российские пограничники изъяли паспорт Веры Савченко и отказались выпускать ее за пределы России. Савченко заперлась в автомобиле с украинскими дипломатическими номерами, который после этого был заблокирован.