Веру Савченко не выпускают с территории России

Об этом сообщает на своей странице в Twitter Министерство иностранных дел Украины.

"Веру Савченко задержали в России. Наш консул с ним в полицейском участке борется за ее освобождение. Посольство в Москве тоже работает над этим", - говорится в сообщении.

Віру Савченко затримали в Росії. Наш консул з нею в поліцейському відділку бореться за її звільнення. Посольство в Москві теж працює над цим — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) April 27, 2016

Вместе с тем, адвокат украинской летчицы Илья Новиков в своем Twitter отметил, что Савченко не выпускают с территории России из-за якобы оскорбления чеченского судьи.

"Веру Савченко не выпускают из России. Впустили вчера беспрепятственно. Сейчас увидели, что она в розыске за оскорбление чеченского судьи", - написал он.

Веру #Савченко не выпускают из России. Впустили вчера беспрепятственно. Сейчас увидели, что она в розыске по оскорблению чеченского судьи. — Ilya Novikov (@vertiporokh) April 27, 2016

Позже Новиков добавил, что пока ситуация под контролем, и Вера Савченко находится на КПП в автомобиле с дипломатическими номерами.

"Ситуация пока под контролем, Вера Савченко сидит на КПП в автомобиле с дипломатическими номерами, МИД Украины в курсе. Мы готовы отбиваться", - добавил он.

Ситуация пока под контролем, Вера Савченко сидит на КПП в автомобиле с дипломатическими номерами, МИД Украины в курсе. Мы готовы отбиваться. — Ilya Novikov (@vertiporokh) April 27, 2016

Также в МИД Украины добавили, что паспорт Савченко находится у россиян, а автомобиль, в котором она находится - заблокирован.

"Паспорт Веры у россиян. Сама она в дипломатической машине вместе с консулом. Машину заблокировали. Надеемся, российская власть не перейдет черту", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Паспорт Віри у росіян. Сама вона в дипл. машині разом з консулом. Машину заблоковували. Сподіваємося, російська влада не перейде межу. — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) April 27, 2016

Как сообщает ТСН, по состоянию на 22:30 среды, 27 апреля, Савченко уже полтора часа находится на пункте пропуска Миллерово-Чортковое.

Российские пограничники мотивируют свои действия тем, что Вера Савченко находится в федеральном розыске якобы за оскорбление чеченского судьи по делу украинцев Карпюка и Клыха.

Украинские консулы уже обратились к российской стороне с требованием разъяснения ситуации.