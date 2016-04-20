Минюст готовит уже пятый иск против России в ЕСПЧ

Об этом в телеэфире сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, передает "5 канал".

"В рамках Европейского суда по правам человека мы имеем четыре большие иски против Российской Федерации - и на этой неделе будет следующий иск, о котором мы позже проинформируем", - рассказала Севостьянова.

Она добавила, что украинская сторона передает на сервер Европейского суда "гигабайты информации": "Это фото, видео, постоянные доказательства, это хронология войны".

"Российская сторона пытается всячески затягивать процесс", - отметила заместитель министра.

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Россия официально отрицает участие в конфликте на Донбассе, хотя признает присутствие там российских добровольцев и "отпускников" из армии РФ. Первый иск Украины к России был подан в марте 2014 года за аннексию Крыма.

Напомним, 19 апреля Конституционный суд РФ впервые воспользовался правом отказать в исполнении решения Страсбургского суда. Суд постановил, что ЕСПЧ нарушил суверенитет страны требованием предоставить избирательные права осужденным.