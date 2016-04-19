В России КС впервые разрешил не исполнять решение Евросуда
В России Конституционный суд впервые воспользовался правом отказать в исполнении решения Страсбургского суда. Суд посчитал, что международный орган нарушил суверенитет страны, потребовав, чтобы Россия предоставила избирательные права заключенным
Конституционный суд РФ во вторник установил, что решение Страсбургского суда по делу «Анчугов и Гладков против России» противоречит российской Конституции, поэтому его невозможно исполнить.
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Высокие судьи признали, что Европейский суд по правам человека превысил свои полномочия, потребовав, чтобы Россия предоставила избирательные права тем, кто отбывает наказание в колониях., передает РБК.
КС пришел к выводу, что запрет голосовать осужденным содержится в Конституции, и ЕСПЧ не вправе требовать, чтобы Россия вносила изменения в свой Основной закон.
«Россия как высокая и международная сторона при ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод [и признании юрисдикции ЕСПЧ] не давала согласия на изменение Конституции, — указали судьи. — Конвенция имеет большую юридическую силу, чем федеральные законы, но не большую или равную [российской] Конституции».
КС отметил, что право голоса лишены не все осужденные, а только те, кто содержится в колониях. «Только лишение свободы влечет за собой лишение права избирать», — указал суд. И никаких оснований считать этот запрет дискриминацией отдельных категорий осужденных нет, посчитал КС. Высокие судьи напомнили, что уголовный закон почти полностью исключает возможность отправить в колонию тех, кто впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести.
В итоге КС признал невозможным исполнить решение ЕСПЧ как в части внесения изменений в законодательство, так и в части восстановления прав заявителей — Анчугова и Гладкова, чьи права Страсбургский суд признал нарушенными. Судьи напомнили, что законодатель при этом сам может оптимизировать систему уголовных наказаний.