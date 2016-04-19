В России КС впервые разрешил не исполнять решение Евросуда

Конституционный суд РФ во вторник установил, что решение Страсбургского суда по делу «Анчугов и Гладков против России» противоречит российской Конституции, поэтому его невозможно исполнить.

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Высокие судьи признали, что Европейский суд по правам человека превысил свои полномочия, потребовав, чтобы Россия предоставила избирательные права тем, кто отбывает наказание в колониях., передает РБК.

КС пришел к выводу, что запрет голосовать осужденным содержится в Конституции, и ЕСПЧ не вправе требовать, чтобы Россия вносила изменения в свой Основной закон.

«Россия как высокая и международная сторона при ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод [и признании юрисдикции ЕСПЧ] не давала согласия на изменение Конституции, — указали судьи. — Конвенция имеет большую юридическую силу, чем федеральные законы, но не большую или равную [российской] Конституции».

КС отметил, что право голоса лишены не все осужденные, а только те, кто содержится в колониях. «Только лишение свободы влечет за собой лишение права избирать», — указал суд. И никаких оснований считать этот запрет дискриминацией отдельных категорий осужденных нет, посчитал КС. Высокие судьи напомнили, что уголовный закон почти полностью исключает возможность отправить в колонию тех, кто впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести.

В итоге КС признал невозможным исполнить решение ЕСПЧ как в части внесения изменений в законодательство, так и в части восстановления прав заявителей — Анчугова и Гладкова, чьи права Страсбургский суд признал нарушенными. Судьи напомнили, что законодатель при этом сам может оптимизировать систему уголовных наказаний.