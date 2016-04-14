Яценюк призвал нардепов поддержать его отставку и вышел из зала Рады (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в выступлении с парламентской трибуны.

"Мы совместно сделали много для нашей страны и нашего народа. Я прошу Верховную Раду поддержать мою отставку. Но нам надо двигаться вперед. Я прошу принять мою отставку, а впереди нас ждут большие дела и большие свершения", - сказал Яценюк и поблагодарил соратникам и оппонентам за то, что сделали его сильнее.

Как передает корреспондент УНИАН, после выступления с трибуны парламента под возгласы фракции "Народный фронт" "Молодец!" Яценюк прошел через весь сессионный зал к выходу и покинул его.

Вслед за ним покинул парламентский зал заседаний почти весь состав правительства. В правительственной ложе остались только министр обороны Степан Полторак, вице-премьер-министр Геннадий Зубко, министр иностранных дел Павел Климкин и министр социальной политики Павел Розенко.

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Как сообщал УНИАН, 26 февраля 2014 года на Майдане были представлены кандидатуры формируемого правительства, в котором Яценюку была предложена должность премьер-министра Украины. На следующий день Верховная Рада приняла постановление о назначении Яценюка на должность премьера.

Яценюк объявил о своей отставке 24 июля 2014 года в связи с распадом парламентской коалиции и блокированием правительственных инициатив. После консультаций Яценюка с президентом Петром Порошенко, председателем ВР и руководителями парламентских фракций было принято решение повторно внести законопроекты, которые стали основанием для отставки, на рассмотрение парламента. На внеочередном заседании 31 июля Верховная Рада приняла два из трех законопроектов и отказалась принять отставку Яценюка.

16 февраля 2016 года Верховная Рада 247-ю голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала постановление о недоверии Кабмину.

17 февраля Яценюк заявлял о ведении переговоров относительно "доформатирования" правительства.

В тот же день фракция "Батькивщина" в связи с провальным голосованием за отставку Кабмина сообщила о выходе из коалиции.

18 февраля руководство партии "Объединение "Самопомич" приняло решение прекратить участие фракции в коалиции.

Председатель фракции "БПП" Юрий Луценко заверил, что его фракция не будет выходить из состава коалиции, но считает невозможным работать с нынешним правительством.

10 апреля Яценюк объявил о своей отставке с должности премьер-министра. "С сегодняшнего дня вижу свои задачи шире, чем полномочия руководителя правительства", - сказал он.

12 апреля заявление Яценюка была зарегистрировано в ВР и поддержано профильным комитетом.