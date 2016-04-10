Яценюк объявил об отставке

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о своей отставке с должности премьер-министра Украины.

Об этом он заявил сегодня в эфире программы "10 минут с премьер-министром", которое транслировалась на украинских телеканалах.

«Я принял решение сложить полномочия премьер-министра Украины», - заявил он, добавив, что во вторник, 12 апреля, соответствующее представление будет внесено на рассмотрение Верховной Рады.

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«Мое решение продиктовано несколькими причинами: политический кризис в государстве развязан искусственно, желание изменить одно лицо ослепило политиков и парализовало их волю к реальным переменам в стране, процесс смены правительства превратился в бездумный бег на месте, авторы кризиса стали заложниками обстоятельств, сделали заложниками всех нас: правительство, общество, государство», - подчеркнул Яценюк.

«Вопреки обстоятельствам, несмотря на абсурд положения и бессмысленность обвинений, я предложил план выхода из кризиса, говорил стране, президенту и парламенту – не держусь за должность. Руководство правительством – это бремя, это инструмент, а не привилегия. Нельзя допустить одного – дестабилизации исполнительной власти во время войны, такая перспектива неизбежна, если после отставки не будет немедленно избрано новое правительство Украины», - отметил он.

По словам Яценюка, разрешение политического кризиса наконец-то стало достижимым: в парламенте восстанавливается коалиционное большинство, новое коалиционное соглашение основывается на целях и принципах программы Кабинета министров.

«Парламентская фракция «БПП» выдвинула на пост главы правительства Владимира Гройсмана. Сделав все для стабильности и преемственности курса, заявляю о решении передать обязанности и ответственность руководителя правительства Украины», - сказал Яценюк.

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«Спасибо «Народному фронту» за поддержку, прошу поддержать мое решение и вместе продолжить общее дело. «Народный фронт» остается в коалиции, потому что сегодня это единственное средство защитить государство», - добавил он.

Яценюк также отметил, что гордится результатами деятельности своего правительства.

«Немало наших дел еще будут оценены», - убежден он.

«Слагаю обязанности премьер-министра и с достоинством подтверждаю свой личный национальный долг перед государством. Отныне вижу свои задания шире, чем полномочия руководителя правительства. Новое избирательное законодательство, конституционная реформа, судебная реформа, коалиционный контроль за курсом нового правительства, международная поддержка Украины, членство Украины в ЕС и НАТО – это часть моей программы», - отметил Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, Яценюк был назначен на должность главы правительства по решению Верховной Рады 27 февраля 2014 года.

27 ноября 2014 года Кабинет министров под председательством Яценюка сложил полномочия перед новоизбранной на внеочередных выборах Верховной Радой VIII созыва. В тот же день Яценюк был вновь назначен премьером.