БПП выйдет из коалиции, если Яценюк не напишет заявление об отставке - депутат Барна

Об этом сказал народный депутат из БПП Олег Барна после завершения заседания фракции.

«Если Яценюк добровольно не напишет заявление об отставке, то наша фракция в полном составе выходит из коалиции», - сказал он.

По его словам, премьер «должен написать заявление на этой неделе».

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На уточняющий вопрос УНИАН, из чего исходит БПП, если коалиции нет, Барная ответил: «Коалиция юридически есть».

Он добавил, что если выйдет фракция БПП, то прекращение деятельности коалиции - «это уже будет очевидный факт, который никто не сможет оспорить».