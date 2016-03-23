Министр торговли Канады и президент ЕНП осудили приговор Савченко
Министр международной торговли Канады Христя Фриланд и президент Европейской народной партии Джозеф Доль осудили приговор украинской летчице Надежде Савченко российским судом к 22 годам лишения свободы.
Об этом они сообщили на своих страницах в Twitter.
"Решительно осуждаю несправедливый российский суд и его сегодняшний приговор против мужественной Савченко. Мы стоим плечом к плечу с Надеждой", - подчеркнула Фриланд.
Также она пояснила, что означает имя Надежда при переводе на английский язык.
Strongly condemn today's Russian kangaroo court and it's verdict against the brave #Savchenko. We stand w Nadiya -- whose name means hope.— Chrystia Freeland (@cafreeland) March 22, 2016
В свою очередь, президент ЕНП Джозеф Доль призвал РФ немедленно освободить Надежду Савченко.
"Я осуждаю незаконное содержание под арестом и несправедливый вердикт Савченко. Россия должна выполнять Минское соглашение и освободить ее немедленно", - подчеркнул Доль.
I condemn the illegal detention & unjust court verdict of #Savchenko. Russia must comply with the #Minsk agreement & release her immediately— Joseph Daul (@JosephDaul) March 22, 2016
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Как сообщал УНИАН, суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.
Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».
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Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.
Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.