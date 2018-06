Министр торговли Канады и президент ЕНП осудили приговор Савченко

Об этом они сообщили на своих страницах в Twitter.

"Решительно осуждаю несправедливый российский суд и его сегодняшний приговор против мужественной Савченко. Мы стоим плечом к плечу с Надеждой", - подчеркнула Фриланд.

Также она пояснила, что означает имя Надежда при переводе на английский язык.

Strongly condemn today's Russian kangaroo court and it's verdict against the brave #Savchenko. We stand w Nadiya -- whose name means hope.