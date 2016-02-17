"Не время раскачивать лодку": Министр от "Батькивщины" решил остаться работать в правительстве, сославшись на подготовку к Олимпиаде

Об этом Жданов сообщил в Facebook.

"По просьбе премьер-министра Арсения Яценюка я остаюсь работать в правительстве. Сейчас не время раскачивать государственную лодку. Я хорошо помню, чем закончился после Оранжевой революции конфликт внутри демократических сил, конфликт между Ющенко и Тимошенко – приходом к власти Януковича. Мы не имеем права повторять эту ошибку", - заявил Жданов.

Министр выразил убеждение, что выход политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" из коалиции парламентских фракций - "это сценарий глубинного политического кризиса, который в условиях войны может привести к реваншу антиукраинских сил или вообще к потере независимости Украины".

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"Я против такого сценария. Как активный участник двух Майданов, имею право на такую оценку", - подчеркнул Жданов.

При этом, говоря о его отзыве "Батькивщиной" из правительства, Жданов отметил, что считает, что профессиональных претензий к нему нет.

"15 февраля этого года профильный комитет Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма детально рассмотрел отчет о деятельности Минмолспорта за 2015 год и единогласно признал нашу работу удовлетворительной", - сказал министр.

"Моя позиция очень простая и ответственная. Нам сегодня надо заниматься не политикой, а настойчиво, засучив рукава, работать над решением конкретных задач. Осталось полгода до летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Для меня лично обеспечение качественной подготовки и участия спортсменов сборных команд Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх - это главная ответственность и приоритет №1", - подытожил Жданов.

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Как сообщалось, 16 февраля после неудачного голосования в Верховной Раде за отставку Кабинета министров, фракция "Батькивщина" заявила, что отзывает из правительства своего министра Жданова.

«Мы, как фракция, заявляем, что отзываем нашего единственного министра молодежи и спорта из правительства, господина Жданова, и от него зависит, как он сделает этот выбор”, - сказала лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.